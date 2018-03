Dibisceglie del gruppo Fratelli d’Italia.

Dibisceglie verso le elezioni comunali a Cerro Maggiore

A Cerro Maggiore e Cantalupo, a maggio, si voterà per eleggere il nuovo sindaco e il coordinatore cittadino di FdI Daniel Dibisceglie annuncia: “Dalle prossime settimane inizierò a lavorare con le forze politiche locali di centrodestra e con le liste civiche che abbracciano i valori del centrodestra, per portare una coalizione compatta e vincente anche in paese”.

La prima a lanciare un appello per un centrodestra unito era stata la lista civica “Progetto Comune per Cerro e Cantalupo” dei portavoce Alex Airoldi e Lucrezia Vandoni.

Nella sfida elettorale cerrese ci sarà sicuramente anche l’ex sindaco Antonio Lazzati che guiderà una lista civica, il Movimento 5 Stelle vuole esserci e sta cercando di creare la propria lista.

Il commento alle politiche

Dibisceglie commenta così il risultato delle elezioni nazionali: “La sezione intende ringraziare quanti hanno dato fiducia in Giorgia Meloni e nel partito. Desideriamo fare i migliori auguri ai nostri nuovi eletti Paola Frassinetti, Carlo Fidanza, Marco Osnati (eletti alla Camera), a Daniela Santanchè e Ignazio La Russa (al Senato) e a Riccardo De Corato (in Consiglio regionale) e li aspettiamo a Cerro Maggiore”.