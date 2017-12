Approvata all’unanimità mozione urgente presentata da Cecchetti e sottoscritta da tutti i gruppi.

Approvata la mozione

Approvata all’unanimità la mozione urgente presentata dal vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Cecchetti e sottoscritta da tutti i gruppi politici presenti al Pirellone. Il documento impegna la giunta regionale a intervenire nel procedimento giudiziario e sostenere i ricorsi degli Enti locali, ad esempio nella forma di un ricorso ad adiuvandum, al fine di “tutelare la salute della cittadinanza nonché evitare ogni possibile rischio per l’ambiente”.

Le parole di Cecchetti

“Sono soddisfatto di questo ennesimo voto di tutto il Consiglio regionale contro la realizzazione di una discarica nel Parco del Roccolo. Ora Regione Lombardia sosterrà concretamente il ricorso dei Comuni contro l’autorizzazione rilasciata da Città Metropolitana per la realizzazione della discarica, mettendo tutto il suo peso in questa grande battaglia a tutela dei cittadini e dell’ambiente. Di norma Regione Lombardia non interviene in questo tipo di procedimenti, ma in questo caso la politica regionale ha dimostrato grande unità e compattezza schierandosi contro la discarica nel parco e dando un forte mandato per sostenere il ricorso dei comuni davanti al Tar.”