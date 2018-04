Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia sarà la leghista Francesca Brianza insieme Carlo Borghetti.

La nuova vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia

Dopo l’insediamento del nuovo presidente Alessandro Fermi, è stata eletta come vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia Francesca Brianza. La leghista di Venegono Superiore è al suo secondo mandato da consigliere regionale dopo essere stata eletta con 4376 preferenze. Nel 2015 era entrata in Giunta con Maroni come assessore al Post Expo e al Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale.