Dalla sala stampa di via Bellerio interviene il capogruppo alla Camera Giancarlo Giorgetti.

Elezioni 2018, Lega soddisfatta

“E’ un momento di grande soddisfazione per la Lega e per Matteo Salvini”. A parlare Giancarlo Giorgetti, attuale capogruppo uscente alla Camera e vicesegretario federale della Lega. Che come il deputato Paolo Grimoldi poco fa, parla di “risultato storico per la Lega”. “Siamo partiti dal 4%, oggi gli exit poll ci danno al 16%. E dai seggi reali i numeri sono ancora più alti”, aggiunge.

“Guardiamo al futuro”

In attesa dei risultati definitivi che arriveranno a notte fonda, le idee sono già chiare. “Ora parleremo con i nostri alleati – fa sapere Giorgetti – Abbiamo già le idee chiare su cosa fare. Guardiamo al futuro con grande serenità e consapevolezza”. Lega verso un risultato forte grazie alla politica nazionale di Salvini. “Oggi raccogliamo voti da Nord a Sud. Possiamo dire che la sfida di Matteo Salvini è stata vinta. Aspettiamo i risultati di domani, quando credo avremo la conferma che la Regione avrà ancora un Presidente leghista”, conclude.