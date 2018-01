La Lombardia vola alto e il centrodestra punta alla vittoria. Idee chiare per il governatore Maroni.

Territorio al centro

Il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e l’assessore al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Citta’ metropolitana hanno aperto i lavori del convegno ‘La Lombardia vola alto – governo del territorio, l’informazione geografica digitale’, a Palazzo Lombardia questa mattina. Un evento realizzato in collaborazione con il Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, con al centro l’informazione geografica come elemento indispensabile per conoscere e governare in modo intelligente e responsabile il territorio. Non solo basilare anche velocizzare le pratiche e servizi, con notevole risparmio di tempo e denaro per Comuni, professionisti e cittadini.

Centrodestra punta alla vittoria

Al termine del convegno, il governatore Maroni ha rilasciato una breve intervista, focus le elezioni.