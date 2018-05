Aumentano candidati e liste al lavoro per le elezioni amministrative di giugno: rotta l’alleanza, Bene in Comune e Venegono in Movimento correranno da soli.

Elezioni amministrative: corsa a cinque

Sembrava un’avventura chiusa quella di Bene in Comune e Venegono in Movimento. Dopo la riunione di giovedì scorso, le due liste avevano comunicato che, svanita la possibilità di un accordo, non sarebbero state della partita in vista delle elezioni. Lunedì il dietrofront: le due liste ci saranno, divise. Bene in Comune, lista rappresentata oggi dal consigliere Roberto Restelli, proporrà come candidato Lelia Mazzotta Natale, insegnante e già candidata consigliere cinque anni fa. Venegono in Movimento invece presenterà il libero professionista Mauro Neri.

Pronte le liste

In queste ore tutti i candidati stanno presentando le proprie liste in Municipio. Ecco quindi chi si contenderà il voto degli elettori venegonesi il 10 giugno. Il sindaco Ambrogio Crespi con i simboli di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Fabiano Lorenzin con la lista “Per Venegono – Intesa Civica” insieme a Bruno Zoccola e Mariolina Ciantia. Roberto Castiglioni sarà candidato di Con Venegono, forte dell’alleanza stratta con il Popolo della Famiglia. Infine, come detto, Lelia Mazzotta Natale con Bene in Comune e Mauro Neri con Venegono in Movimento.

Tutte le liste, i candidati sindaci e i candidati consiglieri sul numero de La Settimana di Saronno di venerdì 11 maggio.