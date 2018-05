Il palcoscenico della politica Aresina, il prossimo 10 giugno, non vedrà impegnata direttamente nelle votazioni amministrative la lista civica “Arese al Centro”.

A dare l’annuncio con un comunicato stampa è il capogruppo in consiglio comunale Giuseppe Bettinardi.

“Dopo cinque anni di presenza nel Consiglio comunale di Arese è giunto il momento di congedarsi da un’esperienza straordinariamente stimolante e positiva. Non sono mancati i momenti di accesa discussione, anche di disaccordo con la maggioranza. Sempre però nel rispetto dei ruoli e dando il proprio contributo fattivo dai banchi dell’ opposizione, alle vicende politico-amministrative della legislatura che sta per concludersi”.

“Il gruppo Consigliare con alcuni amici della lista “Arese al Centro”, unitamente ad esponenti di “ Noi con l’Italia”, si erano impegnati responsabilmente sullo scenario politico locale. Volevamo proporre alle altre forze politiche dell’emisfero di centrodestra un progetto politico, che ipotizzava la costruzione di una coalizione in sintonia con quanto andava maturando a livello nazionale. Inoltre allargata a tutte quelle componenti di estrazione Civica, tali da rispondere a 360° alle esigenze latenti e dai forti segnali innovativi che l’elettorato Aresino attende da tempo. Nonostante gli sforzi profusi nostro malgrado, non siamo stati “convincenti” ed è mancata quella volontà di costituire una grande coalizione per le inevitabili divergenze di metodo e di merito”.

“Abbiamo inoltre percepito non tanto velatamente che la nostra proposta non sarebbe stata particolarmente gradita soprattutto da una forza politica presente al tavolo. Forse perché la preoccupazione per un un progetto importante e con una presenza attiva e numerosa avrebbe

ridotto di fatto gli spazi di rappresentanza all’interno della coalizione. Tale forza, riapparsa sulla scena politica, esclusivamente dopo cinque anni di assenza assoluta con estrema arroganza si è limitata a pensare al proprio “orticello”. Pensando di salire sul carro del vincitore solo per il peso che tale partito rappresenta a livello nazionale. Senza alcuna considerazione e rispetto del trascorso e senso di autocritica per gli errori commessi in passato sul nostro territorio”.