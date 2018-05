Dopo 5 anni di impegno amministrativo, il “Forum con Michela Palestra” presenta la sua lista civica di candidati, rivendicando la propria esperienza e un rinnovato spirito civico al servizio della città.

“Forum con Michela Palestra” presenta la lista

La lista civica “Forum con Michela Palestra”, che in questi anni ha potuto esprimere in pratica amministrativa tutta la sua progettualità e che ha espresso l’attuale Sindaco, sabato scorso ha concluso la raccolta delle firme. La lista, composta da 8 donne e da 8 uomini, è presentata con orgoglio dai consiglieri comunali uscenti Ilia Pergoli e Tito Bellunato che, non potendo per motivi professionali e personali riproporre la propria candidatura, confermano per gli anni a venire il loro impegno civico e politico a fianco del Forum.

Nomi già presenti in consiglio comunale

Con l’intenzione di mettere a servizio della città le competenze acquisite e maturate in questi anni di amministrazione, i primi nomi sono quindi quelli del Presidente del Consiglio Comunale, Veronica Cerea, dell’assessore Barbara Scifo e del Portavoce del Forum, Mauro Aggugini. In lista sono poi presenti persone, come Massimo Comi, Maria Dilillo, Maurizio Poggi e Andrea Prato, che in questi anni, in quanto componenti del Direttivo del Forum, hanno fattivamente supportato l’azione di governo della maggioranza.

Anche persone nuove a sostegno del Forum

Inoltre, accanto a chi da sempre appartiene alla vita del Forum, come Silvia Gasparrini e Camilla Johannesen, la lista vede la presenza di persone che si sono recentemente avvicinate al gruppo, condividendone l’operato e spinte dal desiderio di impegnarsi in prima persona con spirito costruttivo e propositivo: Massimiliano Brunello, Silvia Buscaglia, Milena Carrara, Giorgio Dainotto e Erica De Franceschi. Anche loro, come nel tradizionale stile Forum, sono portatori di esperienze e competenze professionali che potranno essere messe a disposizione del governo della città, oltre che espressione della società civile e del mondo dell’associazionismo locale. Soprattutto testimoniano la capacità del gruppo civico del Forum di saper attrarre nuovi cittadini e allargare così la partecipazione alla politica locale.

Anche due giovanissimi aresini

E in quanto a nuove energie, è da segnalare la presenza in lista di due giovanissimi aresini, Jacopo Angiuli e Marco Saibene, rispettivamente di 20 e 22 anni, cui è affidato il non semplice compito di costruire nuove forme di cittadinanza attiva che guardino al futuro e alle prossime generazioni.

L’impegno è rendere il Forum un luogo di confronto

“L’impegno di tutti i candidati, insieme a tutti i membri del direttivo e i tanti sostenitori e simpatizzanti, è

continuare a rendere il Forum un luogo di confronto. Un campo di ricchezze umane e professionali, un

incontro tra generazioni per una politica locale che nasce dal basso e che si riconosce nel valore della

partecipazione dei cittadini. Questa tesa a migliorarne la qualità della vita, sostenendo i legami di comunità e la cura dei beni comuni”.

Sabato 5 maggio la presentazione alla città

Chi fosse interessato a conoscere i candidati della lista è invitato presso la sede al Centro Giada (piano terreno) sabato mattina, 5 maggio, dalle 10 alle 13. A seguire si invitano i cittadini a partecipare, condividendo insieme una pizza-aperitivo, all’incontro con il Sindaco Michela Palestra, per parlare di Arese solidale e inclusiva.