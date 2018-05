Il candidato sindaco sostenuto dalla lista civica “Italia in Marcia” presenta i nomi della sua lista in vista delle elezioni comunali di Arese.

Vincenzo Massari: una nuova proposta civica

Vincenzo Massari, sostenuto dalla lista civica “Italia in Marcia” presenta i nomi della sua lista. La loro idea è quella di presentare alla cittadinanza una nuova proposta civica. Che abbia come unico scopo amministrare in modo trasparente e come unico interesse il benessere del cittadino.

Ecco i nomi in lista

Ecco i nomi in lista: Fabio Mendicino, Rodolfo Ingrosso, Marco Scognamillo, Laura Bruno, Enrico Ferrari, Giuseppe Tagliareni, Giovanni Papa (detto Jonny), Filomena Foglia (detta Flora), Eleonora Castelnovo, Antonio Gramuglia, Carmine Balbi e Katia Elena Vinci.