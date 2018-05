Anche Massimiliano Seregni del Comitato Passaparola ha deciso di non candidarsi alle prossime elezioni amministrative del 10 giugno ad Arese.

“Negli ultimi mesi alcune persone mi avevano richiesto la disponibilità per candidarmi. La mia disponibilità era subordinata alla possibilità di dare vita ad una seria proposta rivolta agli elettori di centro destra. Ed a quelli, più in generale, non soddisfatti dell’Amministrazione. Il progetto che si voleva sviluppare non era un insieme di simboli per “raccattare” dei voti, ma si proponeva di dare vita ad un nuovo modo di fare politica a livello locale”.