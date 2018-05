A un mese, ormai, dalle elezioni amministrative ad Arese – che si terranno il 10 giugno – anche il Movimento 5 Stelle, che sostiene Michaela Piva sindaco, presenta la sua lista.

Michaela Piva candidato sindaco

Michaela Piva 44 anni, architetto libero professionista, si è sempre interessata di politica per questioni legate all’ambiente. Ha aderito ad azioni informative con comitati locali e organizzazioni non partitiche. In seguito ha iniziato nel 2005 con il comitato contro il polo logistico previsto nell’area ex Alfa. Ha promosso il ricorso al Tar che contribuì a bloccare l’operazione. Quindi ha partecipato alla raccolta firme contro il progetto di viabilità con il comitato Passaparola. Nel 2013 si è avvicinata al gruppo locale del Movimento 5 Stelle. Questo dopo aver sostenuto la lista civica che vinse le elezioni nel 2012. E che perse la maggioranza per non aver rispettato il programma elettorale, ossia la revoca dell’Accordo di Programma. Accordo che ha permesso l’apertura dell’attuale centro commerciale.

Ecco i nomi in lista

Ecco i nomi in lista: Mauro Intravaia, Mario Moro, Sergio Farotto, Marco Rapetti, Angelo Russo, Carla Baldoni, Marco Alberto Cassia, Annabella Trisi, Alvaro Pari, Antonia Pisani, Alfio Pulvirenti e Rosa Enini.