Elezioni Mozzate: la Lega ha sciolto le ultime riserve. Sarà Marco Marchetti il candidato sindaco della lista che scenderà in campo in questa campagna elettorale, sperando di “strappare” lo scranno di sindaco all’uscente Luigi Monza.

In molti scommettevano sulla candidatura dell’ex sindaco Denis Bettoni, che però ultimamente aveva espresso il desiderio di fare un passo indietro per lasciare la guida del gruppo a un nuovo volto. La scelta è dunque ricaduta su Marchetti, militante nella Lega cittadina da oltre dieci anni e volto molto noto in paese per il suo ruolo di presidente della “Mozzate Calcio”. Bettoni darà comunque il suo appoggio alla lista, in cui figura tra i candidati consiglieri. In questo mese di campagna elettorale, Marchetti si sfiderà con il sindaco uscente Luigi Monza, “Un’Altra Mozzate”, e con la new entry della politica locale Clemente Ciccozzi, leader di “Passione Civica Mozzate”. Su La Settimana in edicola da oggi, venerdì 11 maggio, l’intervista a tutti e tre i candidati sindaci e i nomi e i volti di tutti gli aspiranti consiglieri comunali.