Elezioni politiche 2018. Seguite gli aggiornamenti in tempo reale con i risultati in Lombardia.

Intanto sono già ufficiali le prime proiezioni che danno il Movimento 5 stelle come primo partito, la Lega come leader del centrodestra e la grande sconfitta del centrosinistra. Per quanto riguarda le Regionali, invece,Attilio Fontana sarebbe in testa con un margine di 7 punti su Giorgio Gori.

I risultati a Milano collegio Uninominale

A Legnano, alla Camera, piena affermazione di Massimo Garavaglia al 43,35% per la Lega Nord ora al 25,73%. Segue Riccardo Olgiati con il 25,52% del M5S che è a 25,35% e terza con 25,36% Monica Berna Nasca per Italia Europa Insieme.

Ad Abbiategrasso, alla Camera, si afferma Michela Vittoria Brambilla con il 47,33%. A seguire per il M5S Francesco Ippolito con il 24,66 e terzo si posiziona Francesco Prina con il 22,72%.

I risultati a Varese collegio Uninominale

Nel collegio di Busto, alla Camera, con il 48,49% troviamo Leonardo Tarantino, a seguire Monica Gliera con il 23,36% e terzo abbiamo Valerio Mariani con il 22,24%.

A Gallarate troviamo in cima Matteo Luigi Bianchi con oltre il 50%. Alessandra Giuseppina Viola è al secondo posto con il 22,82% e dopo di lei c’è Rosalba Folino con il 21,10 %.

A Varese, alla Camera, in testa si trova Giuseppina Versace con il 48,09 %, seguita da Vincenzo Salvatore con il 24,25% e Valentina Licausi al 20,91%.

Al senato pieno di voti per Salvatore Sciascia, centrodestra, con il 41,98%. Dietro c’è Marco Perduca con il 26,80% e a seguire Giuseppe Riccardo Boatti con il 24,45%.

Seguite gli aggiornamenti in tempo reale con i risultati nel sud Milano.

Elezioni politiche 2018. I risultati in Lombardia

Nella tabella che trovate qui sotto è possibile verificare gli aggiornamenti del Senato minuto per minuto per verificare come si stanno "comportando" i candidati lombardi.