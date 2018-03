Dalla sede del Carroccio il primo commento è del deputato uscente Paolo Grimoldi, che commenta i primi exit poll delle elezioni regionali.

Elezioni regionali, Lega “verso una vittoria storica”

I primi exit poll danno Attilio Fontana tra il 38% e il 42%. E mentre si attende un intervento del candidato Governatore, arriva da via Bellerio quello del deputato uscente Paolo Grimoldi. “Si prospetta una vittoria storica della Lega, in generale e, in particolare, in Lombardia”.

“Gori non pervenuto, aspettiamo una telefonata”

Gli stessi exit poll danno il candidato del centrosinistra Giorgio Gori a non più del 35%. “Gori non pervenuto e ci aspettiamo una sua telefonata per riconoscere la sconfitta”, aggiunge Grimoldi.

“Più forza per l’autonomia”

“Con questi numeri avremo particolare forza, per portare a casa l’accordo firmato con il governo uscente – conclude il deputato – l’autonomia è la priorita’ programmatica della prossima legislatura regionale e, vediamo come va, anche nazionale”.