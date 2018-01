Elezioni Regionali Lombardia 2018: dopo il tira e molla di ieri, l’investitura definitiva per l’ex sindaco di Varese.

Elezioni Regionali Lombardia 2018: Fontana in sella

Giornate febbrili nel centrodestra in vista delle elezioni regionali del 4 marzo prossimo. E’ accaduto tutto così in fretta che s’è faticato a capire cosa sia esattamente successo. Prima il clamoroso passo indietro del presidente Roberto Maroni, poi il lancio della candidatura dell’ex sindaco lumbard di VareseAttilio Fontana, quindi il pilatesco “Stiamo valutando” a seguire di Silvio Berlusconi (una “melina” per verificare con sondaggi lampo il nome in rapporto all’opzione Mariastella Gelmini) e ora finalmente l’epilogo.

L’annuncio di Berlusconi

«Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega», ha detto il leader di Forza Italia a Radio Anch’io.

Il mistero Maroni

Resta il mistero Maroni. Chi pensava a un’uscita di scena per poi conquistare Palazzo Chigi (il governatore è forse volto più istituzionale della Lega ed è ben visto in casa azzurra) è rimasto gelato ieri dallo stesso Cavaliere:

“Maroni non avrà incarichi di Governo”.

E anche Giorgio Gori ha parlato del suo mancato sfidante:

“In questi mesi, ogni giorno, ho lavorato sul nostro progetto, mi sono preparato, ho studiato, immaginando di dovermi confrontare con lui. Una sfida tosta, mica una passeggiata, che nonostante i pronostici ho però sempre pensato di poter giocare fino in fondo. E invece non sarà lui. Ieri sera gli ho telefonato. Mi ha confermato la notizia e mi ha esposto le sue motivazioni che ovviamente per correttezza non riferirò”. E il mistero dunque rimane.

