L’ex vicesindaco e la giovane ricercatrice tradatese saranno in lista con il candidato di Liberi e Uguali Onorio Rosati.

Elezioni regionali sinistra tradatese in campo

Lui ex vicesindaco ed ex volto storico del Pd cittadino, lei giovane ricercatrice al Politecnico, attivista e militante con Possibile di Giuseppe Civati. Insieme correranno con il movimento fondato da Pietro Grasso per portare al Pirellone “la sinistra che non c’è più”. E mentre il 4 marzo si avvicina, in città e in tutta è corsa per la raccolta delle firme necessarie a potersi presentare alle urne. “Un tour de force”, ammette Casola.

Il ritorno dell’ex vicesindaco

“Mi ritiro dalla politica”. Così Luce nelle ultime settimane dell’Amministrazione Cavalotti, e di nuovo pochi mesi dopo quando aveva deciso per l’uscita dal partito che, da sempre, era stata la sua casa, il Pd. Un partito con cui da tempo non condivideva più la linea, come dimostrò in occasione delle primarie con l’appoggio alla mozione di Andrea Orlando. “Ho capito però che ho ancora molto da dare”, ha spiegato alla sezione cittadina di Liberi e Uguali. “Le prossime elezioni regionali sono l’occasione per dimostrare che un’altra politica è possibile – ha continuato – Noi vogliamo fare politica per i molti, non per i pochi. Per quei tanti cittadini che non arrivano alla terza settimana del mese, che non hanno una casa e soldi per il pane. Vogliamo ripartire dal concetto che le nostre azioni politiche devono rivolgersi agli altri. La nostra attenzione sarà quindi sul mondo del lavoro, sul sociale, la casa, lo stipendio e contro le diseguaglianze che, in questi anni in cui è morto il ceto medio, si sono acuite sempre di più. In poche parole, vogliamo ridare al Paese, e alla sinistra, ciò che il Paese e la sinistra ha perso per strada. E farlo attraverso la condivisione e la partecipazione della gente, importantissima”.

Alternativi a sinistra

“Alternativi a sinistra, non alla sinistra”. Così descrive Liberi e Uguali Stella Casola, 26 anni e ricercatrice al Politecnico sul tema scuola e digitalizzazione dopo una laurea in filosofia politica. “Mi sono avvicinata a Possibile impegnandomi a contrastare la riforma della scuola prima e quella Costituzionale poi. Una battaglia questa importante e la cui vittoria ha segnato una svolta. Una battaglia che mi ha chiamata in causa perché non sopportavo di vedere le idee di repubblica, democrazia e antifascismo sacrificaste in nome della governabilità. Sento il bisogno di mettermi in campo per i giovani come me, senza lavoro e senza certezze per il futuro. Temi che vivo quotidianamente. E lavorare su questi attraverso le politiche della vera sinistra, quella che oggi il Pd non incarna più”.