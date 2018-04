L’ex sindaco, si presenta ai cerresi con la sua lista “Noi con Teresina Rossetti”.

Teresina Rossetti, ex sindaco, si presenta ai cerresi con la sua lista “Noi con Teresina Rossetti”. Anche lei in piazza questa mattina per presentare la squadra in vista delle elezioni amministrative di giugno.

“Si tratta di una squadra composta da persone tutte appartenenti alla comunità, che non puntano su che cosa hanno fatto. Ma su cosa potranno fare per la comunità. Siamo una lista davvero civica, senza appoggi dai partiti o schieramenti. Il simbolo della lista è una farfalla come simbolo di rinascita.

La lista è appoggiata esternamente anche dagli ex assessori Gianni Enrico Croci e Marco Corti.