Attilio Fontana è il nuovo governatore. Prende il testimone da Roberto Maroni, dello stesso partito, la Lega, e anche maggioranza e Giunta saranno dello stesso colore politico. Il centrodestra si aggiudica 48 scranni nel nuovo Consiglio regionale. Resta aperta la partita solo per pochissime posizioni, a seguito di contestazioni ancora in fase di vaglio in Tribunale.

Elezioni 2018 Lombardia in Regione

Della Lega Nord sono passati alle Regionali Riccardo Pase, Consigliere Comunale di Senago, Curzio Trezzani, sindaco di Boffalora, Silvia Scurati, Consigliere Comunale di Bareggio e Simone Giudici, Consigliere Comunale di Rho. Per Noi con l’Italia è stato eletto Luca Del Gobbo, ex sindaco di Magenta e Assessore Regionale uscente mentre per il Movimento 5 Stelle Monica Forte, attivista di Vermezzo.

Elezioni 2018 Lombardia in Parlamento

Della Lega andranno in Parlamento Fabrizio Cecchetti, Consigliere Regionale uscente, Massimo Garavaglia, Assessore Regionale uscente, e Fabio Boniardi, Consigliere Comunale di Bollate e Assessore di Garbagnate. Per il Movimento 5 Stelle, invece, l’attivista Riccardo Olgiati.