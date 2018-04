I grillini dicono basta al degrado con un sit-in di protesta.

“Stop al degrado dell’ex ospedale di Garbagnate”. Il Movimento 5 Stelle insorge contro l'”abbandono” della vecchia struttura e organizza un sit-in di protesta.

“Ormai sono 2 anni che la vecchia struttura è lasciata all’incuria ed è continuamente vittima di atti vandalici quando potrebbe essere utilizzata come presidio pubblico per le numerose esigenze del territorio. Sabato 12 maggio dalle ore 10.30 ci sarà un presidio davanti all’ingresso per sollevare il problema e porre le basi per una soluzione condivisa”.