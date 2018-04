Fiaccolata per Carlo Borsani, intervengono Potere al Popolo e Rifondazione Comunista di Legnano.

“L’antifascismo non finisce il 25 Aprile. Non è ancora spenta l’eco delle celebrazioni della Festa della Liberazione, che già Legnano concede visibilità e voce proprio agli eredi di coloro che all’Italia tolsero libertà e onore. Inoltre la gettarono nel baratro della guerra e l’asservirono al padrone nazista. I ragazzi che hanno parlato in piazza il 25 Aprile ci hanno avvisato. Il re è nudo e non basta l’indignazione di qualche cortigiano a rivestirlo di improbabili abiti nuovi. Alacremente si lavora per erodere e sterilizzare i principi fondativi della nostra Costituzione nata dalla Resistenza mentre falsi miti, travisamenti e disvalori vengono quotidianamente seminati a piene mani, a preparare il terreno per un futuro che

qualcuno vorrebbe pericolosamente simile all’antico”.