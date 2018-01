Il gruppo della Lega sabato organizzerà un banchetto all’Esselunga di raccolta firme per la lista “Fontana Presidente”. Ci saranno anche i rappresentanti locali e provinciali del partito.

“Fontana Presidente” a caccia di firme

Mattina e pomeriggio nel parcheggio dell’Esselunga di Venegono Inferiore per i sostenitori di Attilio Fontana in vista delle prossime elezioni regionali. A fissare l’appuntamento, il segretario della sezione venegonese della Lega Fabio Mantovani. Non solo i militanti locali ma anche i rappresentanti dei livelli più alti. Al mattino sarà presente Giuseppe Longhin, capogruppo provinciale. Al pomeriggio invece il consigliere provinciale e tradatese Marinella Colombo. E non mancherà anche l’esponente regionale di casa, l’assessore uscente Francesca Brianza, che potrebbe essere nuovamente ricandidata a palazzo Lombardia.