Gaggiano, abbattuti i due cedri in piazza Daccò colpiti da un batterio. Qualcuno punta l’indice sui lavori nell’area, ma l’assessore…

Gaggiano, abbattuti i due cedri in piazza Daccò: è polemica

Fa discutere a Gaggiano l’abbattimento dei due cedri in piazza Daccò: la necessità dell’intervento, dovuta alla comparsa di un batterio che ne ha compromesso la stabilità, è stata certificata anche da una perizia dell’Ersaf. Ma in paese c’è chi esterna il proprio disappunto e si chiede se i recenti lavori in piazza non potrebbero avere in qualche modo deteriorato ulteriormente le condizioni di salute dei due esemplari. A sostegno di questa tesi sono state segnalate le ottime condizioni di salute di cui gode il terzo cedro presente nella piazza e posizionato in prossimità del Municipio. Ma, nell’intervista a Settegiorni che sarà pubblicata integralmente sul numero in edicola da venerdì 6 aprile, l’assessore Sabina Gatto spiega: “I lavori di riqualificazione della piazza non hanno influito sulla sofferenza dei due cedri”. Al loro posto, il Comune posizionerà due nuovi alberi di pari pregio.