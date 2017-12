Dopo la scomparsa di Gualtiero marchesi, interviene De Corato: “Regione Lombardia gli intitoli un premio e dedichi atlante prodotti tipici, per non disperdere il suo immenso patrimonio di conoscenza”.

“La morte di Gualtiero Marchesi è un grave lutto anche per Milano e la Lombardia, che sono sempre state al centro della vita professionale degli interessi del Maestro. Benché ovviamente famoso in tutto il mondo, Marchesi raggiunse le tre stelle Michelin col suo locale di via Bonvesin de la Riva” – così interviene Riccardo De Corato ex vicesindaco di Milano e capogruppo di FDI AN in Regione Lombardia”.