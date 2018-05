Airoldi andrà nelle case dei cerresi a spiegare il programma

Singolare iniziativa

Un caffè con il candidato sindaco. Questa la proposta lanciata in queste ore dal gruppo <Progetto Comune per Cerro e Cantalupo>. La proposta prevede la presenza del candidato sindaco Airoldi a casa dei cittadini per prendere un caffè e allo stesso tempo spiegare il programma elettorale del gruppo

Il suo cellulare per un appuntamento

Tutti i cerresi desiderosi di conoscere il programma elettorale di Airoldi e di bere un caffè con lui possono chiamare il numero 3343024232 per un appuntamento