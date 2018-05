Il movimento 5 stelle si prepara alle elezioni amministrative del prossimo anno per presentarsi con una lista “Di locate e per Locate”.

Il movimento cinque stelle scalda i motori per le elezioni amministrative di Locate

“In questi anni il movimento 5 stelle a Locate Varesino è stato il grande assente. Nonostante abbia sempre conseguito buoni risultati alle elezioni politiche nel nostro comune, non si è mai presentato alle amministrative”, spiega il referente Manuel Spataro. Ma tutto questo cambierà. “Come attivista, credo che il Movimento debba andare oltre i gazebo e conquistarsi il debito spazio nelle istituzioni locali. Quindi ho deciso di presentare una lista alle prossime elezioni comunali a Locate, cosicché i simpatizzanti locatesi del Movimento non debbano essere costretti a votare una proposta, un’idea che non sia la loro”.

Una lista cinque stelle “Di Locate e per Locate”

“La lista sarà di Locate e per Locate e coinvolgerà tutti coloro che vogliano essere cittadinanza attiva per dare una svolta al nostro territorio. –continua Spataro – Secondo gli ideali del movimento 5 stelle , ho creato un indirizzo email (5stellelocatevaresino@gmail.com) con il quale tutti i cittadini, simpatizzanti e non, mi potranno contattare. In futuro sarà disponibile anche un sito internet dove tutti i locatesi potranno proporre temi programmatici per le prossime elezioni, proporsi per cariche all’interno del team organizzativo territoriale e candidarsi a far parte della futura lista tramite l’esibizione di un curriculum. Da attivista, mi impegno molto perché il M5S sia più presente sul territorio e presti ascolto alle esigenze dei locatesi”.