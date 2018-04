Il Popolo della Famiglia pronto a presentarsi alle elezioni del 10 giugno a Venegono, Azzate e Jerago.

Corsa a cinque a Venegono, c’è il Popolo della Famiglia

Ambrogio Crespi con Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Fabiano Lorenzin con la civica di Bruno Zoccola e Mariolina Ciantia. Roberto Castiglioni con Noi Con Venegono. Bene in Comune e Movimento Cinque Stelle Insieme e, da oggi, anche il Popolo della Famiglia. Corsa a cinque per un posto da sindaco a Venegono Superiore. Il partito fondato da Mario Adinolfi ha confermato ieri di essere al lavoro per formare una lista.

“Pronti a presentarci”

A farlo sapere una nota stampa diffusa ieri dopo la riunione del partito di lunedì sera. Strada in salita: il Popolo della Famiglia nel collegio Camera di Varese, Busto e Gallarate ha raccolto 4mila voti (l’1,4%), solo 40 a Venegono Superiore. Mistero per il momento sul nome del candidato sindaco, che sarà comunicato in una conferenza stampa annunciata per la prossima settimana.