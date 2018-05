Scade oggi, sabato, il termine per la consegna di liste, programmi e firme per le elezioni amministrative. Ecco i componenti di “Per Venegono – Intesa Civica”

Intesa civica, la squadra

Tutte presenti all’appello le cinque liste che si sfideranno alle urne il 10 giugno. Martedì la presentazione ufficiale dei candidati di Con Venegono di Roberto Castiglioni. Oggi, c’è quella di Fabiano Lorenzin, l’ex commissario di Forza Italia ora a capo di una lista civica con i consiglieri d’opposizione Bruno Zoccola e Mariolina Ciantia. Una squadra variegata, la sua, che pesca prevalentemente dalle aree centriste degli schieramenti di destra e sinistra. Forte l’esperienza, con in lista l’ex assessore della giunta Brianza Giorgio Girola, l’attuale vicesindaco di Forza Italia Olga Maggi e passati consiglieri e candidati come Giuliano Manna e Alessandro Limido. ma anche giovani che si erano presentati, in diversi schieramenti, 5 anni fa ad esempio Cristian Vinazzani, alla scorsa tornata impegnato nella lista di Zoccola, e Fabio Vanerio che era invece candidato con Ciantia. In ordine, saranno candidati di Intesa Civica Alessandro Limido, Valeria Casu, Filomena Chiariello, Mariolina Ciantia, Luigi Filiberti, Giorgio Girola, Olga Maggi, Giuliano Manna, Federico Naletto, Fabio Vanerio, Cristian Vinazzani e Bruno Zoccola.