La composizione del nuovo Consiglio regionale in Lombardia dopo le elezioni 2018.

LEGGI ANCHE:

Elezioni Regionali 2018 le preferenze dei candidati nel Varesotto

Elezioni Regionali 2018 le preferenze dei candidati nel milanese

Elezioni regionali 2018 | Risultati in tempo reale: Fontana stravince

Elezioni 2018 Lombardia: gli eletti

Attilio Fontana è il nuovo governatore. Prende il testimone da Roberto Maroni, dello stesso partito, la Lega, e anche maggioranza e Giunta saranno dello stesso colore politico. Il centrodestra si aggiudica 48 scranni nel nuovo Consiglio regionale. Resta aperta la partita solo per pochissime posizioni, a seguito di contestazioni ancora in fase di vaglio in Tribunale.

Le prime indiscrezioni per la Giunta Fontana

Che il ruolo di vicepresidente rimanga a Forza Italia è scontato. E il riconfermatissimo forzista brianzolo Fabrizio Sala è ovviamente in pole position. Stesso copione probabilmente anche per la meloniana Viviana Beccalossi, assessore uscente all’Urbanistica e per il collega al Walfare Giulio Gallera. Circola poi in queste ore il nome di Davide Caparini, ex deputato leghista non ricandidato, ma anche della votatissima forzista milanese Silvia Sardone.

La ripartizione dei seggi Provincia per Provincia

Monza Brianza – 7 seggi

Lega Nord 3 (Andrea Monti, Alessandro Corbetta, Marco Mariani), Forza Italia 2 (Fabrizio Sala e Federico Romani), Pd 1 (Gigi Ponti), M5S1 (Marco Fumagalli).

Bergamo – 9 seggi

Lega Nord 4 (Giovanni Malanchini, Anelli, Alex Gallizzi, Monica Mazzoleni), Forza Italia 1 (Paolo Franco), FdI 1 (Lara Magoni o Barbara Mazzali), Pd 1 (Jacopo Scandella), Lista Gori 1 (Niccolò Carretta), M5S1 (Dario Violi).

Brescia – 10 seggi

Lega Nord 4 (Fabio Rolfi, Floriano massardi, Francesco Ghiroldi, Federica Epis), Forza Italia 3 (Alessandro Mattinzoli, Claudia Carzeri, Simona Tironi), FdI 1 (Viviana Beccalossi), Pd 1 (Gian Antonio Girelli), M5S1 (Ferdinando Alberti).

Como – 5 seggi

Lega Nord 2 (Fabrizio Turba e Gigliola Spelzini), Forza Italia 1 (Alessandro Fermi), Pd 1 (Angelo Orsenigo), M5S1 (Raffaele Erba).

Cremona – 3 seggi

Lega Nord 1 (Federico Lena), Pd 1 (Matteo Piloni), M5S1 (Marco Degli Angeli).

Lecco – 3 seggi

Lega Nord 1 (Flavio Nogara), Forza Italia 1 (Mauro Piazza), Pd 1 (Raffaele Straniero).

Lodi – 2 seggi

Lega Nord 1 (Pietro Foroni), Pd 1 (Patrizia Baffi).

Mantova – 3 seggi

Lega Nord 1 (Alessandra Cappellari), Pd 1 (Antonella Forattini), M5S1 (Andrea Fiasconaro).

Milano – 25 seggi

Lega Nord 6 (Gianmarco Senna, Riccardo Pase, Massimiliano Bastoni, Curzio Trezzani, Silvia Scurati, Simone Giudici), Forza Italia 4 (Giulio Gallera, Silvia Sardone, Gianluca Comazzi, Fabio Altitonante), FdI 1 (Riccardo De Corato), Noi con l’Italia 1 (Luca Del Gobbo), Energie per la Lombardia 1 (Manfredi Palmeri), Pd 5 (Pietro Bussolati, Carlo Borghetti, Fabio Pizzul, Carmela Rozza, Paola Bocci), Lista Gori 1 (Elisabetta Strada), +Europa 1 (Michele Usuelli), M5S 5 (Massimo De Rosa, Monica Forte, Gregorio Mammi, Luigi Piccirillo, Marco De Nicola).

Pavia – 4 seggi

Lega Nord 1 (Fabrizio Turba o Gigliola Spelzini), Forza Italia 1 (Ruggero Invernizzi), Pd 1 (Giuseppe Villani), M5S1 (Simone Verni).

Sondrio – 1 seggi

Lega Nord 1 (Massimo Sertori).

Varese – 7 seggi

Lega Nord 3 (Francesca Brianza, Emanuele Monti, Marco Colombo), Forza Italia 1 (Angelo Palumbo), Lista Fontana 1 (Giacomo Cosentino), Pd 1 (Samuele Astuti), M5S1 (Roberto Cenci).

Il nuovo Consiglio regionale: Centrodestra

Lega

Giovanni Malanchini, Roberto Anelli, Alex Gallizzi, Monica Mazzoleni, Gianmarco Senna, Riccardo Pese, Max Bastoni, Curzio Trezzani, Silvia Scurati, Simone Giudici, Andrea Monti, Alessandro Corbetta, Marco Maria Mariani, Roberto Mura, Massimo Sertori, Francesca Brianza, Emanuele Monti, Giuseppe Longhin, Fabio Rolfi, Floriano Massardi, Francesco Ghiroldi, Federica Epis, Fabrizio Turba, Gigliola Spelzini, Federico Lena, Flavio Nogara, Pietro Foroni e Alessandra Cappellari.

Forza Italia

Giulio Gallera, Silvia Sardone, Gianluca Comazzi, Fabio Altitonante, Fabrizio Sala, Paola Romeo, Ruggero Invernizzi, Angelo Palumbo, Paolo Franco, Alessandro Mattinzoli, Claudia Carzeri, Simona Tironi, Alessandro Fermi e Mauro Piazza.

Fratelli d’Italia

Riccardo De Corato, Viviana Beccalossi e Lara Magoni, che però è stata eletta anche al Senato. Se quindi opterà per Palazzo Madama al suo posto entrerà Barbara Mazzali.

Energie per la Lombardia

Manfredi Palmeri

Fontana Presidente

Giacomo Basaglia Cosentino

Noic con l’Italia

Luca del Gobbo

L’opposizione

Partito democratico

Pietro Bussolati, Carlo Borghetti, Fabio Pizzul, Carmela Rozza, Paola Bocci, Gigi Ponti, Giuseppe Villani, Samuele Astuti, Jacopo Scandella, Gian Antonio Girelli, Angelo Orsenigo, Patrizia Baffi, Antonella Forattini, Matteo Piloni e Raffaele Straniero.

Gori Presidente

Elisabetta Strada, Niccolò Carretta

+Europa

Michele Usuelli (in Consiglio solo se Giorgio Gori restasse sindaco di Bergamo)

Movimento 5 Stelle

Massimo De Rosa, Monica Forte, Consolato Mammì, Luigi Piccirillo, Marco De Nicola, Marco Fumagalli, Simone Verni, Roberto Cenci, Dario Violi, Ferdinando Alberti, Raffaele Erba, Andrea Fiasconaro e Marco degli Angeli.