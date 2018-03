Linda Colombo, 30 anni a maggio, è il candidato sindaco della Lega bareggese. La sezione ha ufficializzato la scelta al termine della riunione di lunedì 26 marzo.

Colombo candidata: il commento

“Ringrazio la sezione per la fiducia che mi ha accordato – ha commentato -. Ce la metterò tutta per ripagarla”. Ora la Lega si metterà al lavoro per stabilire i punti cardine del programma elettorale e Colombo, anche in virtù della propria esperienza professionale, ha già le idee chiare. : “Occorre lavorare soprattutto sull’urbanistica, per sbloccare le tante situazioni congestionate da anni nonostante le promesse di tutte le Giunte che hanno governato Bareggio in questi anni”, ha detto la candidata

Viabilità nel mirino

Sotto i riflettori la viabilità: 2A Bareggio serve un piano del traffico come si deve, non con interventi a spot come quello approvato dall’Amministrazione Lonati”. Un piano del traffico che riveda tutta la viabilità a partire da quella della statale 11.