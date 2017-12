La lettera a Babbo Natale della lista Sinistra di Sedriano sul “vero pensiero politico del Signor Sindaco” di Sedriano, Angelo Cipriani (M5S).

La lettera a Babbo Natale: cosa scrive SdS

“Caro Babbo Natale – scrivono da SdS – Certamente saprai che nel nostro paesello il vero pensiero politico del Signor Sindaco si sta manifestando in modo sempre più insidioso ed evidente. E che dire del suo vice. A quanto pare non ha riflettuto a sufficienza sul fatto che non dimettendosi dopo il suo ‘coming out fascista’ si è infilato in un ginepraio e nell’immediato futuro non gli sarà certamente di aiuto. Su queste cose non c’è prescrizione… dovrebbe saperlo. E questa sua scelta, ricade anche sul ‘gerarca stellato’ che ostinatamente non ha mai preso nette distanze da questo atteggiamento del suo vice. Probabilmente anche Lui condivide la stessa deprecabile passione per quel pensiero politico. Accidenti, Babbo Natale, ma vuoi dire che ci stiamo confrontando con un’amministrazione di destra o (sotto mentite spoglie) addirittura fascista ?” è la provocazione del gruppo.

L’augurio

“A questo punto – continuano da SdS – possiamo solo confidare nell’ostinazione di quei ‘ragazzacci’ di SdS (e chi altri sennò) perché continuino ad essere attenti e presenti affinché sia ogni giorno più evidente per la cittadinanza il reale stato dei fatti. Concludendo, caro Babbo Natale, se ti avanza un po’ di tempo, porta loro qualche dolcetto e dei regalini, perché possano almeno iniziare un 2018 meno amaro”.