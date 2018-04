“Una domanda sorge spontanea: ma il Movimento 5 Stelle si candida per governare o per stare all’opposizione?” Ecco il Comunicato Stampa delle forze di maggioranza PD-Forum-Arese Rinasce per rispondere al Movimento 5 Stelle.

Le forze di maggioranza PD-Forum-Arese Rinasce rispondono al Movimento 5 Stelle

“Leggendo il comunicato stampa del Movimento 5 Stelle, notiamo coerenza con quanto fatto in questi cinque anni: tanti NO a prescindere, scarsa propensione ad assumersi responsabilità e una generale impreparazione sui temi affrontati. Fatichiamo a capire, per esempio, come si possa o si voglia non ricordare che l’accordo con l’operatore (Adp Alfa Romeo) e la relativa destinazione delle risorse (per la viabilità interna) era già stato sottoscritto dal commissario prefettizio. L’Amministrazione Palestra ha avuto il merito di cambiare un progetto viabilistico che non rispondeva alle necessità della città e che, come originariamente concepito, avrebbe favorito l’attraversamento verso il Centro Commerciale, pericolo scongiurato con l’attuale assetto viabilistico.”

Il Liceo Artistico Fontana

“Pare inoltre evidentemente strumentale sottovalutare che il Liceo Artistico Fontana sia di competenza della città Metropolitana. E’ irresponsabile promettere risorse su qualcosa di altrui competenza. La scelta di portare i licei ad Arese è stata certamente lungimirante, ma è necessario ricordare che sono strutture riconvertite da usi precedenti. Nonostante ciò, tanto è stato fatto dal Sindaco Palestra, anche nella sua veste di Consigliere metropolitano: le strutture liceali sono state visitate assieme al consigliere delegato di Città metropolitana, Sindaco di Cassano d’Adda, Roberto Maviglia, che è personalmente venuto a verificare le criticità presenti. Importante ricordare anche che sono stati fatti gli interventi sul tetto del liceo Fontana grazie al nostro Comune, che ha anticipato i soldi, ritenendo fondamentale l’intervento e rendendolo così possibile. Inoltre nel bilancio di Città metropolitana di Milano, che si sta redigendo, si è scelto di investire sulla progettazione di interventi consistenti nelle scuole tra cui i licei di Arese (frequentati, ricordiamolo, per oltre il 70% da non aresini).”

PGT a consumo del suolo zero

“Ci chiediamo anche se erano consapevolmente in aula all’inizio della consigliatura quando è stato votato, con l’astensione del Movimento 5 Stelle, un PGT a consumo del suolo zero, andando a colmare una decennale mancanza del nostro Comune. In questi cinque anni nessun intervento sul suoli inurbanizzati è stato effettuato e quindi affermare il contrario è una mistificazione.”

La posizione grillina sull’Ex Alfa

“E’ forse ancora più incomprensibile la posizione grillina sull’Ex Alfa, visto che il Consiglio Comunale, con l’astensione del Movimento 5 Stelle e l’approvazione del resto dell’opposizione, ha approvato una mozione, indirizzata a Regione Lombardia, in cui si impegna Regione e l’operatore a completare le opere di viabilità esterna, a finanziare lo sviluppo del trasporto pubblico locale e misure per il contenimento dell’inquinamento. Questi sono impegni vincolanti e premessa necessaria per qualsiasi intervento futuro sull’area.”

Il tema Centro Civico

“Infine, sia sul tema Centro Civico che sulla nuova caserma dei carabinieri, i 5 Stelle dimostrano tutta la debolezza e l’infondatezza delle argomentazioni proposte. Il grande successo in termini di frequentazione da parte dei cittadini del Centro Civico è la dimostrazione dell’utilità dell’opera, del suo apprezzamento e della sua funzionale posizione logistica (è stata spostata di 600 metri rispetto alla vecchia biblioteca, con un ampio e utile parcheggio difronte), così come pretestuose sono le polemiche sulla nuova caserma grazie alla quale abbiamo garantito il presidio anche in futuro del comando ad Arese (a rischio, vista la non idonea sede attuale) e la possibilità di vedere sul nostro territorio un ampliamento delle forze operative sul territorio.”

“Il Movimento 5 Stelle si candida per governare o per stare all’opposizione?”

“Una domanda, dunque, sorge spontanea: ma il Movimento 5 Stelle si candida per governare o per stare all’opposizione? Forse occorre che facciano chiarezza ai cittadini sulle reali intenzioni che hanno, se governare con saggezza o coscienza oppure mettere ancora una volta a rischio il governo cittadino. I sogni, se non accompagnati da capacità di Governo e di amministrazione, rischiano di rimanere solo dei desideri irrealizzabili buoni per far campagna elettorale.”