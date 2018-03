“Manderemo in Parlamento molti amministratori locali. Chiederò loro di ricordarsi di chi gli ha dato fiducia. Fiducia che vale più di un voto”.

Salvini in conferenza stampa

“Vogliamo governare con il programma del centro destra. La nostra squadra é pronta” così il Segretario del Carroccio Matteo Salvini ha spiegato gli scenari che faranno seguito all’esito delle elezioni politiche. L’ annuncio é arrivato intorno alle 11 di questa mattina dalla Sala Stampa di via Bellerio, da ieri gremita ad attendere le parole del leader del partito che ha ottenuto il maggior numero di voti della coalizione di centro destra. “La Lega non va al governo per portare avanti programmi differenziati” ha aggiunto Salvini in riferimento ad una ipotetica alleanza con il Movimento 5 Stelle.