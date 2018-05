Lega in piazza a Legnano.

Lega in piazza per cercare nuovi tesserati

La Lega di Legnano è in piazza per promuovere la donazione del 2×1000 al movimento e per proporre a simpatizzanti e sostenitori la sottoscrizione del tesseramento 2018. I militanti legnanesi saranno nella ztl di corso Garibaldi fino alle 18 di sabato 5 maggio.

Un confronto con i cittadini sulle esigenze di Legnano

Presenti al gazebo anche i consiglieri comunali e assessori, il segretario cittadino e tutto il direttivo “con lo scopo di attivare un confronto schietto e aperto con tutti i cittadini e poter dibattere in modo costruttivo sulle esigenze della nostra città”.