Polemica sul 25 aprile con i Punkreas.

Stop al concerto dei Punkreas a Legnano, parla il Comune

E’ esplosa la polemica in città per il divieto al concerto dei Punkreas in programma mercoledì 25 aprile al centro sociale Il Salice.

Ora è il Comune a intervenire: “Il centro sostiene che l’Amministrazione comunale di Legnano avrebbe vietato il concerto dei Punkreas del 25 aprile – affermano dalla giunta -. L’affermazione non corrisponde al vero. Gli organizzatori hanno presentato domanda a ridosso dell’evento, il 18 aprile. Nonostante i tempi non rispettosi dei termini procedurali, già il giorno successivo gli uffici hanno fornito risposta chiedendo che la domanda venisse presentata sulla base dell’articolo corretto del Tulps e che fosse integrata la documentazione, in particolare per quanto concerne la sicurezza dell’area. La richiesta non è mai pervenuta”.

E prosegue la giunta: “L’Amministrazione di Legnano non si oppone all’organizzazione di eventi come concerti e manifestazioni pubbliche ma questi devono essere organizzati nel rispetto di tempi e regole che valgano per tutti, senza eccezioni, in particolare per quanto concerne la tutela dei partecipanti. Va respinto, infine, il tentativo di fare passare una volontà di cancellazone del 25 aprile la cui celebrazione, organizzata da Comune, Anpi e Associarma, avverrà regolarmente”.