Come candidato sindaco ha avuto l’indiscusso merito di sfiorare, con al sinistra, il 6%, conquistando tutti con la sua simpatia. Ora, Giuseppe Rescaldina, noto psicoterapeuta e numero uno dell’Università del Magentino, tenta la corsa in regione con Liberi e Uguali, che venerdì scorso si è rpesentato ufficialmente in città, in sala Galli.

Il candidato Rosati in città

‘Liberi e Uguali’ rompe con il Pd a Milano, candida Onorio Rosati a governatore lombardo e sbarca in città. . Alla serata, presentata da Antonio Simondo, erano presenti anche anche Eleonora Cimbro (deputato ex Pd) e Marco Del Toso (Sinistra Italiana). In prima fila anche Giuseppe Rescaldina, candidatoper un posto In Regione.

Una nuova alternativa di sinistra

Liberi e uguali si pone, quindi, come la nuova alternativa di sinistra al Pd, con un rappresentante cittadino di tutto rispetto. Rescaldina, infatti, è una figura di riferimento in città, stimata anche dagli avversari politici.