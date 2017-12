Assessori: la loro funzione educativa e sociale è essenziale.

Gli assessori

“Gli oratori svolgono una funzione sociale ed educativa essenziale per oltre 400.000 ragazzi. Si tratta di una realta’ radicata e capillare. Per questo abbiamo deciso di stanziare 5 milioni di euro per interventi strutturali al loro interno. Garantire luoghi sicuri per i momenti aggregativi dei giovani in Lombardia rappresenta una priorita’ della nostra amministrazione e, con questo provvedimento, diamo un sostegno concreto”. Lo hanno detto Francesca Brianza, assessore al Reddito di autonomia e Inclusione sociale, e Antonio Rossi, assessore allo Sport e alle Politiche per i giovani di Regione Lombardia.

Obiettivi del provvedimento

Con il provvedimento si contribuira’ alla realizzazione di nuove strutture a servizio delle attivita’ degli oratori, compresi gli impianti tecnologici, e al miglioramento dell’accessibilita’ e della fruibilita’ delle strutture esistenti attraverso la ristrutturazione, il recupero conservativo, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a norma degli impianti nelle strutture esistenti negli oratori, compresi gli impianti tecnologici. La dotazione finanziaria sara’ di 5 milioni di euro. Le domande dovranno pervenire dal 1° marzo al 15 maggio.

L’importanza degli oratori

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore Brianza – riconosce l’importanza degli oratori come luogo privilegiato per l’aggregazione, l’educazione e la crescita dei nostri giovani. Diamo un significativo aiuto economico alle parrocchie lombarde – ha proseguito – con particolare attenzione a quelle che non hanno mai beneficiato di un contributo regionale, per la ristrutturazione o la costruzione di un nuovo oratorio. Un gesto di attenzione – ha aggiunto – da parte di Regione Lombardia nei confronti di realta’ che quotidianamente sono impegnate nella formazione ed educazione dei giovani seguendo le nostre tradizioni”.

Palestre di vita

“Gli oratori – ha detto Rossi – rappresentano delle vere e proprie palestre di vita, dove vengono trasmessi valori importanti e dove si educano le nuove generazioni alla vita di comunita’. I giovani rappresentano il futuro della Lombardia, investire sui loro luoghi di aggregazione e’ una priorità. Nei mesi scorsi avevamo gia’ stanziato oltre 800 mila euro destinandoli alla realizzazione di progetti negli oratori. Oggi ci impegniamo concretamente per rendere piu’ sicuri e accessibili questi luoghi”.