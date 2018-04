“Non si possono spendere i soldi dei saronnesi per fare questi scempi.”

L’ex candidato sindaco di Saronno Luciano Silighini Garagnani è contrario alla costruzione di un campo rom a Saronno:

“Contro la decisione della Lega Nord di spendere 40mila euro per costruire un nuovo campo zingari a Saronno al confine con Gerenzano stiamo organizzando un presidio. Non si possono spendere i soldi dei saronnesi per fare questi scempi. Si diano case obbligatoriamente se sono cittadini italiani e non accampamenti per le strade fregandosene del popolo che ha fatica ha comprato una casa o paga l’affitto. La Lega che con gli slogan parlava di ruspe le ha parcheggiate sulle sedie del potere ? Se il sindaco Fagioli e la Lega vuole i campi zingari se li metta nel giardino della sua villa di Via Varese. Costo zero per i cittadini e problema risolto.”