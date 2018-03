Il Movimento 5 Stelle di Nerviano ringrazia tutti i cittadini che hanno votato per loro.

Il M5S Nerviano

Ringrazia tutti gli elettori che, CON IL LORO VOTO, hanno SCELTO DI DARE VITA a questo grande progetto a 5 stelle. NOI ABBIAMO POSTO IL NOSTRO MASSIMO IMPEGNO PER PORTARE IL MOVIMENTO A GOVERNARE IL PAESE e Vi siamo grati per la fiducia con la quale avete premiato i nostri sforzi. Ora attendiamo gli sviluppi che non dipendono più direttamente dall’elettorato. IL NOSTRO IMPEGNO CONTINUERA’ AD ESSERE SEMPRE ALTO e saremo sempre e comunque attenti e vigili rispetto alle esigenze del nostro Paese e DEL TERRITORIO. Il nostro impegno continua nella speranza che cresca anche la partecipazione personale di molti cittadini con la collaborazione e la serietà che hanno già dimostrato.

Grazie di Cuore.

A riveder le stelle!

M5S Nerviano