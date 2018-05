Aria di terremoto nella Giunta magentina. Nonostante il sindaco Chiara Calati aveva assicurato che prima di luglio non ci sarebbe stato alcun rimpasto, entro la giornata potrebbero esserci sorprese: nel mirino l’assessore azzurro Alfredo Bellantonio.

Giunta: rimpasto in vista?

Secondo i beninformati un’accesa riunione avrebbe portato il sindaco a optare per una revisione delle deleghe. Bellatonio, finito nell’occhio del ciclone epr la sua gestione di lavori pubblici e commercio, potrebbe perdere proprio questa delega.

Commercio al sindaco

Il sindaco, che da sempre ha il pallino dell’attrattività e del rilancio della città sotto il profilo economico, potrebbe optare per tenersi anche questa delega e le relazioni col mondo del commercio. Il nodo sarà sciolto in mattinata, domani, in edicola l’approfondimento sul terremoto politico.