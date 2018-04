Magenta e Inps insieme per formare il personale comunale. “La formazione del nostro personale è una attività da non sottovalutare – incalza il vicesindaco Simone Gelli -. Per dare servizi sempre migliori ed efficienti, occorre avere personale che, in ogni ufficio possa essere preparato al meglio, nel gestire le diverse situazioni che ogni giorno si propongono”.

Personale comunale più formato

L’idea è stata proposta da Gelli alla Giunta che dice sì: Magenta aderisce al progetto denominato “Valore P.A.” . “L’iniziativa, mai colta dal nostro ente negli anni passati, risulta essere interamente finanziata dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. L’adesione dunque a questo progetto, darà al Comune di Magenta la possibilità di formare al meglio quattro dipendenti per ogni ripartizione del nostro ente, nelle diverse tematiche di nostro interesse, in modo

totalmente gratuito”.

I dettagli

In particolare, le aree tematiche interessate dai corsi di formazione, toccheranno importanti temi quali, la valutazione dell’impatto e dell’efficacia delle politiche pubbliche, attraverso un monitoraggio dello status dei cittadini, l’attuazione di politiche nazionali finalizzate alla lotta alle povertà, l’analisi e la comprensione piena della riforma che ha interessato tutta la pubblica amministrazione, il controllo della spesa pubblica, una efficace comunicazione amministrativa, le azioni per il contrasto alla corruzione e molto altro.

Piano di formazione

“In sostanza, attraverso l’adesione a tale progettualità, il nostro ente potrà iniziare un vero e proprio piano di formazione, risparmiando soldi della comunità e, nel contempo, formando al meglio il nostro personale su tematiche che oggi risultano essere strategiche per il nostro ente. Un passo in avanti, dunque, nella valorizzazione delle risorse umane che ha a disposizione la nostra città, con la sicurezza che migliorando la conoscenza di temi essenziali, quali quelli sopra riportati, si potranno ottenere servizi di miglior efficienza e qualità, rivolti a tutti i nostri cittadini”, chiosa.