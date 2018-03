Il commento del sindaco del sindaco Massimo Cozzi.

Massimo Cozzi sui voti della Lega Nord

Massimo Cozzi non nasconde la sua soddisfazione. “Non posso che esprimere grande soddisfazione per il risultato elettorale, con particolare riferimento a Nerviano – afferma il primo cittadino, esponente del Carroccio -. Innanzitutto da elogiare il grande senso civico dei nervianesi che si sono recati in massa alle urne e il 78% di affluenza dimostra la voglia di partecipare e decidere. Detto questo, i numeri della Lega parlano da soli: 2717 voti (29,48%) al Senato, 2853 alla Camera (28,53%), 2949 alle regionali (31,10%). Di gran lunga il primo posto, con un balzo in avanti nettissimo rispetto alle ultime politiche e regionali. Uno dei risultati più alti nei comuni dela zona, che premia un lavoro sul territorio, che va avanti da anni, prima all’opposizione e oggi ad amministrare Nerviano”.

I passi successivi

E Cozzi prosegue: “Questo risultato ci gratifica ma, allo stesso tempo, ci stimola a proseguire con un sempre maggiore impegno e attenzione, a governare la nostra cittadina. Un punto di partenza per essere sempre più presenti sul territorio tra la gente e per ascoltare la gente. Lasciamo agli altri le polemiche sterili su ogni cosa, convinti che la coerenza alla fine paga sempre”.