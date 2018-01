Mohamed Mouslih ora sogna di entrare in Senato.

Una nuova candidatura per Med Mouslih

Come riportato da Settegiorni in edicola oggi 5 gennaio, il portavoce del Movimento Cinque Stelle abbiatense si è candidato alle Parlamentarie indette dal partito a livello nazionale. L’intento è selezionare i candidati delle prossime elezioni del 4 marzo. Se otterrà sufficienti preferenze dagli attivisti per lui si aprirà la possibilità di accedere alla carica di Senatore.

L’intervista

“Ho un grande attaccamento al nostro territorio e al Paese che mi ha accolto – si legge nell’articolo -. Ho inoltre alle spalle cinque anni intensi di attivismo nel Movimento Cinque Stelle, per cui mi sono detto, perché non provare?”