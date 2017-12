Siamo giunti alla fine dell’anno e quasi al termine dell’operato della Giunta Palestra. Ne abbiamo approfittato per fare un bilancio con il sindaco Michela Palestra di questo suo primo mandato.

“E’ un’esperienza davvero eccezionale ed arricchente, sono convinta che diventare amministratore sia un privilegio. Stando a contatto con la macchina comunale si ha l’opportunità di capire i meccanismi che regolano la pubblica amministrazione, si comprendono meglio alcune complessità. L’impegno personale diretto per il bene della nostra città, a partire dal consiglio comunale, è un’esperienza che mi sento di suggerire a tutti”.

“Fra i progetti di cui vado più fiera c’è sicuramente il centro civico Agorà, di cui abbiamo appena festeggiato il primo anno di apertura. Ma quello che mi sento di sottolineare è il grande lavoro fatto e che stiamo continuando a fare per rendere evidenti le tante realtà nell’ambito sociale, culturale e non solo che ci sono ad Arese e connetterle fra loro”.

“E’ un scelta come ben noto che è stata presa prima che arrivassimo, ci sono disagi legati al congestionamento del traffico (e in questo periodo natalizio non sono certo mancati) e un’innegabile sofferenza del tessuto commerciale locale, elementi che pesano. Tuttavia è altrettanto innegabile che sono nate con il centro commerciale opportunità di lavoro e di sviluppo”.