Palestra candidata sindaco alle prossime elezioni di Arese: approvata la lista del Partito democratico.

Il 5 aprile scorso era stata ufficialmente presentata la ricandidatura di Michela Palestra a Sindaco di Arese. Le attuali forze di maggioranza, Partito Democratico- Forum per la città- Arese Rinasce, hanno confermano pieno sostegno all’attuale Sindaco.

E proprio in queste ore è stata ufficialmente approvata la lista del Partito democratico. Ad annunciarlo il segretario Pd Luca Nuvoli dal suo profilo Facebook.

“Abbiamo ufficialmente approvato la lista del Partito Democratico a sostegno di Michela Palestra che verrà presentata nel seguente ordine. Luca Nuvoli (Segretario Partito Democratico). Eleonora Gonnella (Assessore). Enrico Ioli (Assessore). Chiara Varri (consigliere). Eduardo Affinito. Bianchi Federica. Luca Bordoni. Antonio E Melina Vaccariello. Buroni Edoardo (consigliere). Paola Pandolfi (consigliere). Umberto Piovesan (consigliere). Alessandra Politi. Luigi Vincenti. Denise Scupola. Zubiani Paolo. Paola Toniolo (consigliere)”.

“La lista vede come capilista segretario del Partito Democratico/ assessori uscenti/ capogruppo e a seguire, in ordine alfabetico alternati uomo e donna, tutti gli altri. Una squadra stupenda che sono certo verrà apprezzata, per la competenza, affidabilità e passione per la città”.