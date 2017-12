Milano Mortara, il deputato Francesco Prina (Pd) risponde alle accuse mosse dal deputato del Movimento 5 Stelle, Massimo De Rosa.

Milano Mortara: la risposta di Prina

Francesco Prina risponde al deputato De Rosa, dopo la ricognizione fatta dai 5 Stelle lungo la Milano Mortara. “I soldi non sono abbastanza per tutte le infrastrutture” ha dichiarato Prina. Il deputato “dem”, poi, aggiunge: “Ho fatto una richiesta al Governo per impegnarlo a trovare le risorse, se non nel 2018, o nel 2019 o nel 2020. Poi l’attacco: “Questo era un lavoro che doveva fare De Rosa e il suo partito. Non c’è arrivato? Mi spiace, l’ho fatto io. De Rosa torna a lavorare”.

Il video

Il video di Francesco Prina sulla sua pagina Facebook. https://www.facebook.com/francescoprina.55/videos/134311180583191/