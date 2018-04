Motta Visconti, individuato il sostituto di Giovanni Bertolazzi: è il leghista Angelo De Giovanni. In consiglio entra un altro esponente del Carroccio: Nicolò Maldifassi.

Motta Visconti: il leghista De Giovanni è il nuovo assessore

E’ Angelo De Giovanni il nuovo assessore di Motta Visconti, individuato dal sindaco Primo de Giuli per prendere il posto di Giovanni Bertolazzi, venuto a mancare pochi giorni fa. Il 68enne leghista di lungo corso entra in Giunta come assessore esterno. Ruolo, quello di assessore, già svolto anche in passato a Motta Visconti ed anche ad Abbiategrasso, dove è stato anche vicesindaco. In consiglio comunale, come riporta il numero di Settegiorni Magenta in edicola da venerdì 13 aprile, entra un altro esponente del Carroccio: il segretario cittadino Nicolò Maldifassi.