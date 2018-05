Tutte le liste in piazza durante la festa di San Martino

Candidati sindaci e consiglieri tra la gente

Alla festa di San Martino di Mozzate tutte le liste elettorali sono scese in piazza con i loro programmi e con i candidati sindaci e consiglieri. C’erano il sindaco uscente Luigi Monza, candidato di Un’altra Mozzate. Clemente Ciccozzi, noto per aver creato il Piedibus in paese, guida di Passione Civica, e infine Marco Marchetti candidato della Lega. Quest’ultimo è noto in paese per essere presidente della Mozzate Calcio.