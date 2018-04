Ecco nome e simbolo della lista che si presenterà al voto il 10 giugno a Venegono Superiore.

“Intesa civica” per Lorenzin sindaco

Azzurro cielo e un puzzle multicolore sullo sfondo. Così si presenta il simbolo di “Per Venegono Intesa Civica”. Candidato sindaco Fabiano Lorenzin, con una proposta (civica, appunto) a sintesi di diverse anime. Su tutte, quelle di Mariolina Ciantia e Bruno Zoccola. A una decina di giorni dal termine per la presentazione delle liste, inizia la campagna per l’avvocato varesino. Ancora mistero su tanti dei nomi delle lista, al momento le conferme sarebbero solo quelli di Zoccola, Ciantia, e dell’ex assessore Giorgio Girola. Del gruppo potrebbe far parte anche l’attuale vicesindaco forzista Olga Maggi e, certo, non mancherà un buona componente giovanile, come aveva anticipato il candidato sindaco.

Gli schieramenti

Alle urne, Lorenzin si troverà sicuramente a fronteggiare l’ex alleato Ambrogio Crespi, sindaco uscente appoggiato da Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Ci sarà poi “Noi Con Venegono”, candidato Roberto Castiglioni e nel consiglio gli ex assessori Franco Bonacci e Onofrio Pirrone. In attesa di ufficializzazione invece le altre due liste intenzionate a far parte dei giochi: il Popolo della Famiglia e il soggetto nato dall’alleanza tra Bene in Comune e il gruppo che fa riferimento al Movimento 5 Stelle.