Novità in giunta a Saronno: Pellicciotta entra in Forza Italia

Novità in giunta a Saronno: dopo le indiscrezioni emerse negli scorsi giorni sulla decisione del sindaco leghista Alessandro Fagioli di aprire a Forza Italia, rinunciando dunque a un assessore della sua squadra, c’è stato oggi un grande colpo di scena.

Tra mercoledì e giovedì, era emerso che il sindaco avesse deciso di rinunciare all’attuale assessore all’Urbanistica Mariaelena Pellicciotta, rappresentante della lista civica “Saronno Protagonista”, per lasciare spazio in giunta a un rappresentante di Forza Italia. Si era parlato in particolare della forzista Mariassunta Miglino. In più era trapelato che la delega all’Urbanistica sarebbe andata all’attuale assessore alla Cultura e all’Istruzione Lucia Castelli. Tutto questo sembra però smentito dagli ultimi fatti di questa mattina. Mariaelena Pellicciota si è infatti iscritta a Forza Italia e dunque potrebbe a tutti gli effetti rappresentare in giunta il nuovo partito entrato nell’alleanza.

Il commento dell’assessore Pellicciotta

“La mia lista civica, Saronno Protagonista, si era dispersa da tempo ed era dunque arrivato il momento di agganciarmi a un partito. E’ stato poi naturale aderire alle scelte liberali di Forza Italia. L’esperienza amministrativa di questi anni darà un apporto, spero utile, al partito”, ha commentato Mariaelena Pellicciota che, sulla possibilità di rimanere in giunta in quota Forza Italia, puntualizza: “Sarà il sindaco a deciderlo”.