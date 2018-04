L’ex assessore e attuale consigliere di Partecipare Insieme 2.0 si iscrive al Partito Democratico: “Sostegno alla linea di Martina”.

Nuova tessera Pd

Buona la seconda, il co-fondatore di Partecipare Insieme 2.0 Sergio Beghi si è iscritto domenica al Partito democratico. Una scelta, la sua, arrivata a margine della riunione di sezione di domenica mattina. Il motivo lo spiega lui stesso: “La mia iscrizione è un segno di sostegno per la linea nazionale del partito portata avanti da Maurizio Martina. Soprattutto riguardo il Movimento 5 Stelle, che considera ugualmente la possibilità di allearsi col Pd o con la Lega per formare un governo”.

Lo scenario in consiglio

Che succederà ora? A norma di Statuto del Pd, Beghi dovrebbe passare al gruppo consiliare composto da Rolando Codato, Alice Bernardoni e Aureliano Gherbini e abbandonare il proprio. L’adesione al gruppo consiliare del partito è infatti tra i doveri dei tesserati. Il che lascerebbe Partecipare Insieme 2.0 in una situazione quantomeno complicata, col solo ex sindaco Laura Cavalotti a rappresentarli in consiglio e il rischio, qualora dovesse decidere di dimettersi, di non avere più rappresentanti. Le urne hanno infatti concesso 4 seggi al Pd e uno solo a Pit 2.0. E come previsto dal Tuel, il candidato sindaco Cavalotti era andato ad “occupare” il primo dei seggi dem e qualora si dimettesse al suo posto entrerebbe Umberto De Rosa, quarto per preferenze della lista Pd.

“Resto con Partecipare Insieme 2.0”

A riguardo, Beghi precisa le sua intenzioni. “Prima di iscrivermi ho con il segretario provinciale Samuele Astuti e con l’onorevole Maria Chiara Gadda. Mattendo in chiaro da subito che sarei rimasto nel mio gruppo consiliare. Loro sono stati d’accordo – spiega Beghi – L’adesione al Pd va in ottica nazionale, non locale, dove il mio cuore rimane con Partecipare. Fossi costretto a lasciare l’attuale gruppo consiliare straccerò la tessera”.